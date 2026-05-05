EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie

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WKN DE: A1J78V / ISIN: US26884U1097

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: EPR Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EPR Properties stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,662 USD. Das entspräche einer Verringerung von 15,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,780 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll EPR Properties in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 150,3 Millionen USD im Vergleich zu 175,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,01 USD im Vergleich zu 3,28 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 628,0 Millionen USD, gegenüber 718,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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