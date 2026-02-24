EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie
WKN DE: A1J78V / ISIN: US26884U1097
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: EPR Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
EPR Properties öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten schätzen, dass EPR Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,709 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 152,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,11 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 593,7 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 698,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
