Ausblick: eQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
eQ öffnet am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,157 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,24 Prozent auf 16,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,525 EUR, gegenüber 0,660 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 59,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 66,2 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
