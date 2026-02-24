Ausblick: EQB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EQB wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,17 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EQB 2,79 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 61,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 307,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 792,4 Millionen CAD umgesetzt.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,40 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,70 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,29 Milliarden CAD, gegenüber 3,08 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at