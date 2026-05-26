Ausblick: EQB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EQB lädt am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,07 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte EQB 2,23 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll EQB in dem im April abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 59,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 304,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 749,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,65 CAD im Vergleich zu 6,70 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden CAD, gegenüber 3,08 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at