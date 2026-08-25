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WKN DE: A3DKEK / ISIN: CA26886R1047

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: EQB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EQB öffnet am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten schätzen, dass EQB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 51,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 370,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 770,1 Millionen CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,95 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,70 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,47 Milliarden CAD, gegenüber 3,08 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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