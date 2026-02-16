Ausblick: EQT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EQT wird am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,754 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte EQT ein EPS von 0,690 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,70 Prozent auf 2,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,11 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8,41 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,22 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at