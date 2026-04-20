EQT Aktie
WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098
|
20.04.2026 07:01:06
Ausblick: EQT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EQT lädt am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
24 Analysten schätzen, dass EQT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 34,48 Prozent auf 3,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,88 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,31 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,75 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,35 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EQT Corp
|
07:01
|Ausblick: EQT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: EQT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.03.26
|EQT-backed vet group IVC Evidensia readies IPO (Financial Times)
|
19.03.26
|EQT-backed vet group IVC Evidensia readies IPO (Financial Times)
|
09.03.26
|EQT takes 42% stake in Yorkshire Water (Financial Times)
|
02.03.26
|BlackRock’s GIP and EQT make $33bn bet on electricity demand (Financial Times)
|
18.02.26
|Blackstone, EQT and CVC make offers for Volkswagen unit (Financial Times)
|
16.02.26
|Ausblick: EQT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu EQT Corp
Aktien in diesem Artikel
|EQT Corp
|50,06
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.