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WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: EQT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EQT lädt am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

24 Analysten schätzen, dass EQT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 34,48 Prozent auf 3,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,88 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,31 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,75 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,35 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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