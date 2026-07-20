Ausblick: EQT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

EQT wird am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,421 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 67,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,30 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,79 Milliarden USD – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EQT 1,84 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,39 USD, gegenüber 3,31 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 9,49 Milliarden USD im Vergleich zu 8,35 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at