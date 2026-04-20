Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Equifax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Equifax gibt am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,69 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Equifax ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,62 Milliarden USD gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,59 USD, gegenüber 5,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 6,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,07 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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