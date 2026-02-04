Equifax Aktie

Equifax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854618 / ISIN: US2944291051

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Equifax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Equifax öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,53 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Equifax einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,62 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,84 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 6,05 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,68 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

