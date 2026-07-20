Ausblick: Equifax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Equifax wird am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,70 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,32 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,77 Milliarden USD, gegenüber 6,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at