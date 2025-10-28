Ausblick: Equinix gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Equinix präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,59 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Equinix 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,74 Prozent auf 2,33 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,60 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,50 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,26 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,75 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at