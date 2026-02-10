Equinix Aktie

Equinix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Equinix stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Equinix wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,71 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Equinix -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Equinix soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,76 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,50 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,25 Milliarden USD, gegenüber 8,75 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Equinix Inc

mehr Nachrichten