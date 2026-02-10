Equinix Aktie
WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Equinix stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Equinix wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,71 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Equinix -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Equinix soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,76 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,50 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,25 Milliarden USD, gegenüber 8,75 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equinix Inc
|
10.02.26
|Ausblick: Equinix stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Equinix von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
02.02.26
|S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equinix von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Equinix legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Montagshandel in New York: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equinix von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)