Ausblick: Equinix stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Equinix wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,71 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Equinix -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Equinix soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,76 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,50 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,25 Milliarden USD, gegenüber 8,75 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at