Ausblick: Equinix stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Equinix präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,73 USD gegenüber 3,75 USD im Vorjahresquartal.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,59 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 14,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,26 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 17,27 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 13,76 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 28 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,24 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at