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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Equinix stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Equinix wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Equinix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,81 USD in den Büchern gestanden.

27 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,67 Prozent auf 2,56 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,16 USD, gegenüber 13,76 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 32 Analysten auf durchschnittlich 10,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,22 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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