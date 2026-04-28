Ausblick: Equinix veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Equinix lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Equinix 3,50 USD je Aktie eingenommen.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,52 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,42 USD, gegenüber 13,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 10,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,22 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at