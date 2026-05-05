Ausblick: Equinox Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Equinox Gold wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Equinox Gold im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 769,0 Millionen USD für Equinox Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 662,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 0,490 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,54 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at