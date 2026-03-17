Ausblick: EquipmentSharecom, A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EquipmentSharecom, A wird am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei EquipmentSharecom, A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll EquipmentSharecom, A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,54 Milliarden USD im Vergleich zu 1,55 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,204 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,150 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 4,33 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at