Equitable Holdings Aktie

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WKN DE: A2PX9L / ISIN: US29452E1010

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Equitable legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Equitable gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Equitable im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,210 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Equitable im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,84 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 29,53 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,13 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,830 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,64 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,08 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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