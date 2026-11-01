Equitable Holdings Aktie
WKN DE: A2PX9L / ISIN: US29452E1010
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Equitable präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Equitable stellt am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Equitable noch ein Verlust pro Aktie von -4,470 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Equitable in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 107,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,13 USD aus. Im Vorjahr waren -4,830 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 15,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equitable Holdings
|
07:01
|Ausblick: Equitable präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Equitable stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Equitable legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Equitable legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Equitable veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Equitable Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Equitable Holdings
|48,10
|-1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.