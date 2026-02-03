Equitable Holdings Aktie
WKN DE: A2PX9L / ISIN: US29452E1010
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Equitable präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Equitable lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,75 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Equitable ein EPS von 2,76 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,44 Milliarden USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,63 USD, gegenüber 3,78 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 14,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,41 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
