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WKN DE: A2PX9L / ISIN: US29452E1010

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Equitable veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Equitable gibt am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,61 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Equitable ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Equitable soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,14 USD im Vergleich zu -4,830 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 16,18 Milliarden USD, gegenüber 12,08 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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