Ausblick: Equitas Small Finance Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Equitas Small Finance Bank äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Equitas Small Finance Bank mit einem Umsatz von insgesamt 11,78 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 37,00 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,259 INR je Aktie, gegenüber 1,29 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 44,16 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 72,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at