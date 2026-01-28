Ausblick: Equitas Small Finance Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Equitas Small Finance Bank wird am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,725 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 41,44 Prozent auf 10,83 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,603 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,29 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 44,32 Milliarden INR, gegenüber 72,23 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at