Ausblick: Equitas Small Finance Bank präsentiert Quartalsergebnisse

Equitas Small Finance Bank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,47 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Equitas Small Finance Bank -1,960 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 12,15 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 37,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 INR im Vergleich zu 0,900 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 53,47 Milliarden INR, gegenüber 78,68 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at