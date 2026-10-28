Equitas Small Finance Bank Aktie

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WKN DE: A3C32G / ISIN: INE063P01018

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Equitas Small Finance Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Equitas Small Finance Bank gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,75 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 INR je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 28,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,46 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Equitas Small Finance Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,29 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,92 INR aus. Im Vorjahr waren 0,900 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 54,11 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 78,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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