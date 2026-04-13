Equity Bancshare a Aktie
WKN DE: A1436V / ISIN: US29460X1090
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: Equity Bancshares A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Equity Bancshares A lädt am 14.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 82,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Equity Bancshares A einen Umsatz von 84,5 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,80 USD je Aktie, gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 342,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 313,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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