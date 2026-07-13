Equity Bancshare a Aktie

Equity Bancshare a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1436V / ISIN: US29460X1090

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13.07.2026 07:01:06

Ausblick: Equity Bancshares A präsentiert Quartalsergebnisse

Equity Bancshares A präsentiert in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,22 USD je Aktie gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 85,1 Millionen USD gegenüber 82,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,58 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 341,7 Millionen USD, gegenüber 313,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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