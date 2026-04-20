Equity Lifestyle Properties Aktie
WKN: A0DNDJ / ISIN: US29472R1086
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Equity Lifestyle Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Equity Lifestyle Properties wird am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,551 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Equity Lifestyle Properties noch 0,570 USD je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 397,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 388,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, gegenüber 2,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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