Ausblick: Equity Lifestyle Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Equity Lifestyle Properties gibt am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,58 Prozent auf 383,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 377,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,03 USD, gegenüber 2,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at