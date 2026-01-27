Equity Lifestyle Properties Aktie
WKN: A0DNDJ / ISIN: US29472R1086
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Equity Lifestyle Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Equity Lifestyle Properties präsentiert am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
8 Analysten schätzen, dass Equity Lifestyle Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,506 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 382,3 Millionen USD gegenüber 377,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,96 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,52 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,54 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
