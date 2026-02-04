Ausblick: Equity Residential legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Equity Residential präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

11 Analysten schätzen, dass Equity Residential für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,384 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent auf 787,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 774,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,31 USD, gegenüber 2,72 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 3,10 Milliarden USD im Vergleich zu 2,95 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

