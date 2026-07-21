Ausblick: Equity Residential stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Equity Residential lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,449 USD. Dies würde einer Verringerung von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Equity Residential 0,500 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Equity Residential 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 787,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Equity Residential 761,5 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,94 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,16 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at