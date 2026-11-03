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Equity Residential Aktie

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WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Equity Residential zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Equity Residential wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,390 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Equity Residential ein EPS von 0,760 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 775,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 793,3 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,94 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,16 Milliarden USD, gegenüber 3,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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