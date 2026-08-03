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WKN DE: A2P6PL / ISIN: US11040G1031

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Era Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Era Group wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,893 USD. Dies würde einer Verringerung von 16,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Era Group 1,07 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Era Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 407,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 376,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,81 USD, gegenüber 4,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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