Ausblick: Era Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Era Group öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,894 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 376,6 Millionen USD – ein Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Era Group 353,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,60 USD im Vergleich zu 3,21 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at