Ausblick: Era Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Era Group stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 350,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Era Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 383,7 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD, gegenüber 4,32 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at