Ausblick: Era Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Era Group präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,72 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 386,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Era Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 443,3 Millionen USD aus.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,41 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net