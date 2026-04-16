Ericsson Aktie

Ericsson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vor Kennzahlen 16.04.2026 23:18:00

Ausblick: Ericsson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Ericsson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Was Experten von der Ericsson-Bilanz erwarten.

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) wird am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 SEK gegenüber 1,24 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Minus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 50,92 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,03 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,24 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,53 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 231,41 Milliarden SEK, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ericsson-Aktie weit im Plus: Ergebnis überrascht positiv - Dividende soll steigen

Bildquelle: Jari J / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

mehr Analysen
23.01.26 Ericsson Underperform Bernstein Research
23.01.26 Ericsson Sell UBS AG
05.01.26 Ericsson Underperform Bernstein Research
22.07.25 Ericsson Hold Deutsche Bank AG
23.04.25 Ericsson Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) 10,29 1,58% Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen