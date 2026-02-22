Ausblick: Erie Indemnity gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erie Indemnity äußert sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,59 USD aus. Im letzten Jahr hatte Erie Indemnity einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,43 Prozent auf 975,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 925,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 11,08 USD je Aktie, gegenüber 11,48 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 4,09 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at