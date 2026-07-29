Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Erie Indemnity präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Erie Indemnity stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 12,66 USD, gegenüber 10,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,07 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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