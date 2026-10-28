Erie Indemnity Aktie

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WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Erie Indemnity stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erie Indemnity wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 3,41 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Erie Indemnity nach der Prognose von 1 Analyst 1,22 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,07 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 12,70 USD, gegenüber 10,69 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 4,17 Milliarden USD im Vergleich zu 4,07 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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