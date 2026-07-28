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Eris Lifesciences Aktie

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WKN DE: A2DU61 / ISIN: INE406M01024

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Eris Lifesciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eris Lifesciences wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,77 INR gegenüber 8,66 INR im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,73 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Eris Lifesciences für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,63 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 47,65 INR je Aktie, gegenüber 45,33 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 35,86 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 31,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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