Ausblick: Eris Lifesciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eris Lifesciences wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 9,63 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,15 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 11,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,09 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,27 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 42,70 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 25,85 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 32,62 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 28,94 Milliarden INR in den Büchern standen.

