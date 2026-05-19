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WKN DE: A2DU61 / ISIN: INE406M01024

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Eris Lifesciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eris Lifesciences äußert sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 9,43 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Eris Lifesciences 6,90 INR je Aktie eingenommen.

Eris Lifesciences soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,10 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 40,00 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 25,85 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 32,24 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 28,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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