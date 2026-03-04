Ausblick: Ero Copper informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ero Copper wird am 05.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ero Copper noch ein Verlust pro Aktie von -0,660 CAD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 309,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 171,4 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber -0,900 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 779,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 644,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at