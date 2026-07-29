Erste Group Bank Aktie

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WKN: A0DNAF / ISIN: US2960363040

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Erste Group Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Group Bank wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,39 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,20 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,48 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 26,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,65 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,31 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 23,88 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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