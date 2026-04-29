Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Quartalszahlen voraus
|
29.04.2026 21:55:00
Ausblick: Erste Group Bank legt Quartalsergebnis vor
Erste Group Bank wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,23 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,82 EUR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,85 Milliarden EUR - ein Minus von 28,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Erste Group Bank 5,36 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,82 EUR aus. Im Vorjahr waren 8,24 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 15,68 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 21,16 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
30.04.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
30.04.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
30.04.26
|Wiener Börse-Handel ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Wien in Rot: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.04.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
30.04.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX gibt nach (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
30.04.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)