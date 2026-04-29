Ausblick: Erste Group Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Group Bank stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,53 Milliarden USD gegenüber 5,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,79 USD, gegenüber 4,65 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 18,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,88 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at